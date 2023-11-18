تراند اليوم : قناة"cnn" تكشف مفاجأة بشأن الأسلحة التي أعلنت إسرائيل العثور عليها داخل مستشفى "الشفاء" في غزة

صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي في 15 نوفمبر ما قيل إنها أسلحة لحماس تم العثور عليها في مستشفى الشفاء. وفي هذا الفيديو تظهر أسلحة أكثر عدداً، مقارنةً بالفيديوهات اللاحقة التي صورتها أطقم الصحافة الأجنبية، مما يشير إلى أنه ربما تم نقل أسلحة أو وضعها هناك من قبل الجيش الإسرائيلي قبل وصول طواقم الأخبار العالمية.

وأجرت شبكة "cnn" تحليلاً لمقطع فيديو وتوصلت إلى أن الجيش الإسرائيلي نقل أسلحة إلى داخل مستشفى الشفاء بغزة.

وأشارت إلى وجود تناقض واضح في الفيديو الأول الذي نشره الجيش الإسرائيلي عن مستشفى الشفاء، والفيديو التالي الذي تم التقاطه أثناء زيارة مؤسسات إعلامية أجنبية إلى المبنى.