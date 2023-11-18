تراند اليوم : قناة"cnn" تكشف مفاجأة بشأن الأسلحة التي أعلنت إسرائيل العثور عليها داخل مستشفى "الشفاء" في غزة

- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
7c50c143-5584-4c21-9bcf-8381837d011e_16x9_1200x676
صحيفة الخليج 365: أظهر مقطع فيديو نشره الجيش الإسرائيلي في 15 نوفمبر ما قيل إنها أسلحة لحماس تم العثور عليها في مستشفى الشفاء. وفي هذا الفيديو تظهر أسلحة أكثر عدداً، مقارنةً بالفيديوهات اللاحقة التي صورتها أطقم الصحافة الأجنبية، مما يشير إلى أنه ربما تم نقل أسلحة أو وضعها هناك من قبل الجيش الإسرائيلي قبل وصول طواقم الأخبار العالمية.
وأجرت شبكة "cnn" تحليلاً لمقطع فيديو وتوصلت إلى أن الجيش الإسرائيلي نقل أسلحة إلى داخل مستشفى الشفاء بغزة.
وأشارت إلى وجود تناقض واضح في الفيديو الأول الذي نشره الجيش الإسرائيلي عن مستشفى الشفاء، والفيديو التالي الذي تم التقاطه أثناء زيارة مؤسسات إعلامية أجنبية إلى المبنى.
وذكرت الـ"سي.إن.إن"، إنه "من الممكن أن يتم نقل الأسلحة من مكان ما قبل وصول أطقم الأخبار، لكن هذا لا يفسر سبب ظهور المزيد من الأسلحة عند وصول الصحافة، مقارنةً بالفيديو الأصلي للجيش الإسرائيلي".