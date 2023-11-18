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تراند اليوم : 32 منهم من عائلة واحدة… مقتل 80 شخصا على الأقل في قصف إسرائيلي استهدف مخيم جباليا شمال غزة

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صحيفة الخليج 365-وكالات : أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، السبت، مقتل 32 شخصا من عائلة واحدة، بينهم 19 طفلا، في غارة إسرائيلية على منزلهم في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة.

ونشرت الوزارة قائمة بأسماء 32 شخصا من عائلة أبو حبل من المخيم.

وكان مسؤول في الوزارة أفاد لوكالة فرانس برس في وقت سابق السبت، بمقتل ما لا يقل عن خمسين شخصا في غارة أخرى على مخيم جباليا، استهدفت مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين.

وتواصل إسرائيل استهداف قطاع غزة، حيث تعهدت بالقضاء على حماس، منذ أن قتل مسلحو الحركة 1200 شخص وأخذوا 240 رهينة في هجوم السابع من أكتوبر، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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