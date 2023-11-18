تراند اليوم : شاهد.. لقطات من إخلاء مستشفى الشفاء في غزة بعد الحصار الإسرائيلي

صحيفة الخليج 365: كشف مقطع فيديو تداوله المستخدمون على منصة "إكس" مشاهد مروعة من مجمع الشفاء الطبي أثناء عمليات الإخلاء التي بدأت مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن مهلة مدتها ساعة لخروج المرضى والأطباء والنازحين.

ويظهر في الفيديو مرضى وجرحى يفترشون ساحات المستشفى مع محاولة الطاقم الطبي والأهالي إجلائهم بسرعة، قبل أن تنقضي المهلة.

وخرج مئات الأشخاص، السبت، من مستشفى الشفاء بأمر من الجيش الإسرائيلي وفق ما أفاد صحافي في وكالة "فرانس برس". فيما قالت وزارة الصحة في غزة إن "120 جريحا" والأطفال الخدج" لا يزالون فيه.