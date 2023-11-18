تراند اليوم : وصفها بالغباء المهني .. الشريان يشن هجوما على العربية‬⁩ : قناة مشاهداتها متدنية وتمارس دعاية سياسية بليدة

صحيفة الخليج 365: شن الإعلامي داود الشريان عبر صفحته الرسمية بمنصة " إكس" ، هجوما على قناة العربية ووصفها بممارسة دعاية سياسية بليدة ،والغباء المهني .

وقال داود الشريان : أعتقد أن قناة العربية أصغر من التعبير عن السعودية ، و لاتعرف حجم الرياض ومكانتها العربية والاسلامية ، ودورها المحوري في إدارة أزمات المنطقة .

واستكمل :أن قناة العربية مشاهداتها متدنية ، وهي تمارس دعاية سياسية بليدة ، تعد سابقة في الغباء المهني والخور .

ورد مغرد يدعى " ترنب" على هجوم الشريان قائلا: أعتقد يا داوود أن تهميشك وهو (صحيح) السبب الرئيسي لمثل هذا الخطاب الغريب المخالف للواقع، لا تقحم اسم قناة في عداواتك أو خلافاتك وكأنك تريد (الإصلاح) وهو أبعد شيء تبحث عنه.. ‏لك وصول لأطراف كنت تستطيع إيصال رأيك بطريقة غير هذه الطريقة "الهمجية" مع إحترامي .