شكرا لقرائتكم خبر انخفاض وفيات الحوادث 40% خلال 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشار تقرير الوزارة إلى أن الانخفاض كان بواقع 4555 وفاة و24446 إصابة في 2022، مقارنة بـ7661 وفاة و39160 إصابة خلال 2013، ما يعني انخفاض الوفيات بنسبة 40% والإصابات بنسبة 37.57%.
إصابات ووفيات الحوادث المرورية خلال 10 سنوات
السنة: 2013
الإصابات 39,160
الوفيات 7,661
تعداد السكان 27,624,004
معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 141.76
معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 27.73
السنة:2014
الإصابات 35,843
الوفيات 7,486
تعداد السكان 28,309,273
معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 126.61
معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 26.44
السنة:2015
الإصابات 36,302
الوفيات 8,063
تعداد السكان 29,816,382
معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 121.75
معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 27.04
السنة: 2016
الإصابات 38,120
الوفيات 8,759
تعداد السكان 30,954,198
معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 123.15
معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 28.30
السنة: 2017
الإصابات 33,199
الوفيات 7,218
تعداد السكان 30,977,355
معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 107.17
معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 23.30
السنة: 2018
الإصابات 30,217
الوفيات 5,787
تعداد السكان 30,196,281
معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة:100.07
معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 19.14
السنة: 2019
الإصابات 32,910
الوفيات 5,754
تعداد السكان 30,063,799
معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 109.47
معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 19.14
السنة: 2020
الإصابات 25,561
الوفيات 4,618
تعداد السكان 31,552,510
معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 81.01
معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 14.64
السنة: 2021
الإصابات 25,512
الوفيات 4,652
تعداد السكان 30,784,383
معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 82.87
معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 15.11
السنة: 2022
الإصابات 24,446
الوفيات 4,555
تعداد السكان 32,175,224
معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 75.98
معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 14.16
المصدر: وزارة الصحة 2023
كانت هذه تفاصيل خبر انخفاض وفيات الحوادث 40% خلال 10 سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.