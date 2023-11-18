انخفاض وفيات الحوادث 40% خلال 10 سنوات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انخفض معدل وفيات الحوادث المرورية بنسبة 40% خلال 10 سنوات بين 2013 - 2023، وفق تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة في أكتوبر الماضي.

وأشار تقرير الوزارة إلى أن الانخفاض كان بواقع 4555 وفاة و24446 إصابة في 2022، مقارنة بـ7661 وفاة و39160 إصابة خلال 2013، ما يعني انخفاض الوفيات بنسبة 40% والإصابات بنسبة 37.57%.

إصابات ووفيات الحوادث المرورية خلال 10 سنوات

السنة: 2013

الإصابات 39,160

الوفيات 7,661

تعداد السكان 27,624,004

معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 141.76

معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 27.73

السنة:2014

الإصابات 35,843

الوفيات 7,486

تعداد السكان 28,309,273

معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 126.61

معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 26.44

السنة:2015

الإصابات 36,302

الوفيات 8,063

تعداد السكان 29,816,382

معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 121.75

معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 27.04

السنة: 2016

الإصابات 38,120

الوفيات 8,759

تعداد السكان 30,954,198

معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 123.15

معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 28.30

السنة: 2017

الإصابات 33,199

الوفيات 7,218

تعداد السكان 30,977,355

معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 107.17

معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 23.30

السنة: 2018

الإصابات 30,217

الوفيات 5,787

تعداد السكان 30,196,281

معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة:100.07

معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 19.14

السنة: 2019

الإصابات 32,910

الوفيات 5,754

تعداد السكان 30,063,799

معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 109.47

معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 19.14

السنة: 2020

الإصابات 25,561

الوفيات 4,618

تعداد السكان 31,552,510

معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 81.01

معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 14.64

السنة: 2021

الإصابات 25,512

الوفيات 4,652

تعداد السكان 30,784,383

معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 82.87

معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 15.11

السنة: 2022

الإصابات 24,446

الوفيات 4,555

تعداد السكان 32,175,224

معدل الإصابات لكل 100 ألف نسمة: 75.98

معدل الوفيات لكل 100 ألف نسمة: 14.16

المصدر: وزارة الصحة 2023