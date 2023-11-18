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تجربة الحج ثلاثي الأبعاد في معرض جسور تيرانا

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- بواسطة أيمن الوشواش - استعرضت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لزوار معرض «جسور» المقام حاليا في العاصمة الألبانية تيرانا، تطبيق «الحج ثلاثي الأبعاد»، والذي يمكن خلاله التعرف على خطوات أداء مناسك الحج والعمرة باستخدام عرض ثلاثي الأبعاد (الواقع المعزز)، والذي يعتمد على نمذجة واقعية ذات جودة عالية من خلال الهواتف الذكية.

وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمات التطبيق واستخدامه بشكل تفاعلي، دون الحاجة لخدمة الإنترنت، إذ يدعم اللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، ويمكن خلاله الاستزادة بالمعلومات، واستقاء الإجابات خلال التطبيق بكل يسر وسهولة، وذلك بالصوت والصورة.

بينت أنه يمكن الاستفادة من التطبيق بتحميله على الأجهزة الذكية، إذ يتوافر على متاجر الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد، وIOS، إضافة إلى أنظمة الويندوز، وماكنتوش، ولينكس.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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