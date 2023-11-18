شكرا لقرائتكم خبر تجربة الحج ثلاثي الأبعاد في معرض جسور تيرانا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من خدمات التطبيق واستخدامه بشكل تفاعلي، دون الحاجة لخدمة الإنترنت، إذ يدعم اللغات: العربية، والإنجليزية، والفرنسية، والأوردية، ويمكن خلاله الاستزادة بالمعلومات، واستقاء الإجابات خلال التطبيق بكل يسر وسهولة، وذلك بالصوت والصورة.
بينت أنه يمكن الاستفادة من التطبيق بتحميله على الأجهزة الذكية، إذ يتوافر على متاجر الأجهزة الذكية التي تعمل بأنظمة أندرويد، وIOS، إضافة إلى أنظمة الويندوز، وماكنتوش، ولينكس.
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