دعم الكوادر الوطنية للعمل بمنشآت القطاع الخاص

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جاء ذلك خلال أعمال منتدى مسك العالمي.
ووقع المذكرة نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة «مسك» المهندس عمر بن محمد نجار، ونائب المدير العام للأعمال بصندوق تنمية الموارد البشرية فراس بن عبدالعزيز أبا الخيل.
وتهدف المذكرة إلى حوكمة التعاون وتأطيره بما يحقق تنمية رأس المال البشري وفقا لاختصاصات الجهتين؛ وذلك من أجل الإسهام في دعم مشاركة أبناء وبنات الوطن في سوق العمل وضمان الاستدامة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.
وتقتضي المذكرة استفادة المتدربين والمتدربات من المنتجات والبرامج والخدمات من إرشاد وتدريب وتمكين، وفقا للآلية المتبعة بين الجهتين، ومن ذلك منتج تطوير الخريجين (تمهير)، والمنصة الوطنية للتدريب الالكتروني (دروب)؛ وبرنامج مسك للإعداد المهني، إضافة إلى برامج مسك التخصصية، وتجربة العمل الافتراضي، وبرنامج اكتشف مسارك، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لتفعيل مجالات التعاون.
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