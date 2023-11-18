شكرا لقرائتكم خبر 17 اتفاقية لـ«مسك» لدعم وتمكين الطاقات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتميز المنتدى في نسخة هذا العام بإقامة أعماله في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية الذي شهد توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون بين منظومة مسك، ومؤسسات وجهات محلية وعالمية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.
وتهدف اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقّعتها «مسك» وجهاتها التابعة والجهات المستفيدة من برامجها، إلى دعم وتمكين الطاقات الوطنية في المجالات الريادية والمعرفية، والإثراء المعرفي لمجتمع الشباب العربي وكذلك العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر 17 اتفاقية لـ«مسك» لدعم وتمكين الطاقات الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.