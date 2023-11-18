شكرا لقرائتكم خبر 17 اتفاقية لـ«مسك» لدعم وتمكين الطاقات الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» في ختام أعمال النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي عن توقيع 17 اتفاقية شراكة وتعاون للمؤسسة وجهاتها التابعة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات لمجموعة من الجهات المستفيدة من برامج «مسك» في ريادة الأعمال ودعم المنظمات غير الربحية.

وتميز المنتدى في نسخة هذا العام بإقامة أعماله في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية الذي شهد توقيع اتفاقيات الشراكة والتعاون بين منظومة مسك، ومؤسسات وجهات محلية وعالمية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

وتهدف اتفاقيات الشراكة والتعاون التي وقّعتها «مسك» وجهاتها التابعة والجهات المستفيدة من برامجها، إلى دعم وتمكين الطاقات الوطنية في المجالات الريادية والمعرفية، والإثراء المعرفي لمجتمع الشباب العربي وكذلك العالمي.