شكرا لقرائتكم خبر الإجازات ترفع نسبة حوادث المرور 15% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزداد الحوادث بنحو 15% عن غيرها من أيام السنة في الإجازات، وفقا لما أكدته الهيئة العامة للطرق.

ودعت لأهمية التقيّد بتعليمات السلامة تزامنا مع الإجازة، وربط حزام الأمان، سواء للسائق أو باقي ركاب المركبة، مع أهمية الالتزام بالسرعة النظامية، والابتعاد عن استخدام الأجهزة المحمولة أثناء القيادة.

وشددت الهيئة على أهمية وضع الأطفال في كراسيهم المخصصة، لما لذلك من أثر كبير على سلامتهم -خاصة أثناء الحوادث لا قدر الله-، كما أكدت على ضرورة فحص الإطارات ومختلف أدوات المركبة للتأكد من سلامتها، مع التأكد من توفر كافة أدوات السلامة في المركبة، مشيرة إلى أهمية أخذ قسط كاف من النوم قبل السفر، محذرة من القيادة أثناء الأمطار.

يذكر أن الهيئة العامة للطرق اعتمدت من مجلس الوزراء في أغسطس الماضي؛ بهدف تنظيم قطاع الطرق، والإشراف عليه، من خلال وضع السياسات والمعايير والاشتراطات اللازمة التي تضمن الارتقاء بتجربة مستخدمي الطرق، كما تعمل على تحقيق مستهدفات استراتيجية قِطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة، وتستهدف خفض الوفيات لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة بحلول عام 2030.