«مسك» تواصل صناعة الأثر الإيجابي على خارطة العالم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل مؤسسة محمد بن سلمان «مسك» صناعة الأثر الإيجابي على خارطة المملكة عالميا ، عبر مناقشة موضوعات الاستدامة والتغير المناخي، والتحول التعليمي، والابتكار والريادة، والرياضة والألعاب، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية.

واختتمت مسك» أعمال النسخة السابعة من منتدى مسك العالمي الذي أقيم في مطل البجيري بالمنطقة التاريخية للدرعية، التي تحمل إرثا تاريخيا وحضاريا للدولة السعودية منذ ثلاثة عقود، حيث جاء تفعيل شعار المنتدى «فكر وأثر» في المنطقة التاريخية للدرعية لإلهام وتحفيز الشباب السعودي وأقرانهم من أنحاء العالم، لاتخاذ خطوات عملية لصنع التغيير الإيجابي، وخلق الأثر المستدام على خارطة المملكة والعالم.

وشارك في المنتدى الذي يعد من أكبر المنصات الشبابية على مستوى العالم،40 ألف شاب وفتاة، حيث حضر فعالياته30 ألف زائر، فيما تفاعل 10 آلاف مستفيد مع أنشطة المنصة الافتراضية؛ لتواصل بذلك «مسك» جهودها نحو تمكين الشباب، وتشكيل حلقة وصل بين القادة والمفكرين والمبتكرين والمبدعين، والشباب المبدع والطموح من أنحاء العالم.

وشهد المنتدى توقيع اتفاقيات شراكة وتعاون لمؤسسة مسك وجهاتها التابعة، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات لمجموعة من الجهات المستفيدة من برامج ريادة الأعمال ودعم المنظمات غير الربحية التي مكنتها «مسك»، حيث بلغ مجموع الاتفاقيات 17 اتفاقية ومذكرة وقعت مع مؤسسات وجهات محلية وعالمية في القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي؛ بهدف دعم المجالات الريادية والمعرفية، وتمكين مجتمع الشباب محليا وإقليميا وعالميا.

وأكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، خلال افتتاحه لأعمال المنتدى الذي أقيم على مدى ثلاثة أيام، على مفهوم المنتدى الذي يعزز أهمية استثمار الفرص المتاحة للشباب، والانطلاق في رحلة التطوير المستمر، حيث شهد المنتدى مشاركة النماذج الملهمة من صناع التغيير والمتحدثين العالميين، في إثراء المحور الرئيس للمنتدى «فكر وأثر» عبر 150 جلسة حوارية ناقش فيها من 120 متحدثا ومتحدثة، موضوعات الاستدامة والتغير المناخي، والتحول التعليمي، والابتكار والريادة، والرياضة والألعاب، والابتكار الرقمي والتكنولوجيا، والصحة النفسية، والتنوع والهوية الثقافية.

ومكن المنتدى المستفيدين منه عبر مساحات تفاعلية في المسرح، وديوان القادة، والمجلس، ودكان المهارات، وصف المستقبل، والواحة، إلى جانب 50 ورشة عمل أقيمت بالشراكة مع50 جهة ومنظمة عالمية من شركاء المعرفة.

كما شهد المنتدى مشاركة بارزة من الجهات التابعة لمؤسسة مسك (مدينة محمد بن سلمان غير الربحية، ومانجا للإنتاج، ومعهد مسك للفنون، ومدارس مسك، ومدارس الرياض، ومركز علمي لاكتشاف العلوم والابتكار) وذلك عبر الأجنحة التفاعلية والبرامج التمكينية وورش العمل الإثرائية التي حظت بتفاعل واسع من مجتمع الشباب.

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