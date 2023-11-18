6 عوامل تزيد احتمال ولادة الأطفال الخدج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما تم تحديد 6 عوامل تزيد من احتمال ولادة الأطفال الخدج، تشارك المملكة دول العالمي في الاحتفاء بـ«اليوم العالمي للطفل الخديج»، الذي يصادف 17 نوفمبر من كل عام. وتقدم وزارة الصحة أفضل الخدمات الطبية في ظل اهتمامها الكبير برعاية الأطفال الخدج، وذلك من خلال تهيئة مرافق العنايات المركزة لحديثي الولادة بالأجهزة الطبية المتطورة لتجاوز هذه الفترة بنجاح. ويطلق مصطلح «الطفل الخديج» على الأطفال الذين يولدون قبل إتمام الأسبوع السابع والثلاثين من الحمل «قبل ثلاثة أسابيع من تاريخ الولادة»، ويكونون بوزن أقل من الوزن الطبيعي، حيث تتراوح أوزانهم في معظم الأحيان ما بين 1.5 إلى 2.5 كجم؛ حيث يتم وضعهم وفق حالاتهم الطبية في حاضنات خاصة لمدة زمنية معينة تتلاءم مع وضعهم الصحي وعمرهم؛ وذلك كي تنمو الأعضاء وتقوى أجسامهم، بحيث لا يتعرضون لمشكلات صحية طويلة المدى تؤثر في الدماغ أو الرئتين أو السمع أو الرؤية أو أي مضاعفات تؤثر عليهم بقية حياتهم مثل نقص الأكسجين. العوامل الستة: الأمراض المزمنة كالضغط والسكري

وجود مشاكل في الرحم أو عنق الرحم.

تعرضها لولادة مبكرة من قبل

التعرض للإجهاض التلقائي

الإجهاض المتعمد عدة مرات

الحمل بتوأم قد يزيد من فرص الإنجاب مبكرا المتابعة بعد الخروج من المستشفى عيادة التغذية ومتابعة النمو.

زيارة طبيب العيون لمتابعة نمو الشبكية وقياس النظر.

عيادات السمع والتخاطب للتأكد من سلامة الطفل من الإعاقة السمعية.

زيارة طبيب الأطفال بشكل دوري لتقييم التطور.

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