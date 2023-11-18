شكرا لقرائتكم خبر رحلات لاستكشاف تاريخ وحضارات ممالك العلا القديمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت لحظات العلا الدورة الثانية من مھرجان الممالك القديمة، والذي يحتفي بأصالة التاريخ في العلا مع باقة من أروع الفعاليات والتجارب من 16 نوفمبر حتى 2 ديسمبر.

وتضمن المھرجان فعاليات مميزة مصممة خصيصا لتنقل الزوار في رحلات لاستكشاف التراث العريق لمدن الواحة القديمة، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بتجارب تفاعلية للتعرف على الوجھات العريقة واكتشاف حضارات الممالك التي حكَمت العلا في الماضي، والشواھد الأثرية الشامخة على أرضھا منذ آلاف السنين.

كما يعد المھرجان زواره ببرنامجٍ استثنائي يتنوع بين الاحتفالات الثقافية والجولات المسائية والفعاليات التاريخية المخصصة للعائلات، فضلا عن تجارب المأكولات المستوحاة من الروايات القديمة، والرحلات المخصصة إلى المواقع التاريخية الأثرية.

وتنطلق فعاليات المھرجان مع مسيرة رحلة عبر الزمن، لتستعرض القصص التاريخية والتراث العريق لطريق البخور القديم وحياة الممالك القديمة في العلا، ويسلط العرض التفاعلي الحيوي الضوء على التاريخ الإنساني المشترك على نحوٍ إبداعي يستثير الفضول لما ضمته ھذه المحافظة على مر الزمن.

كما يتفرد المھرجان بفعالية مساء جبل عكمة، حيث يحتفي بإدراج جبل عكمة ضمن سِجل «ذاكرة العالم» لليونسكو مع تجربة استثنائية تجمع بين عراقة التاريخ وكرم الضيافة العربية، وتشمل التجربة مشاركة الزوار مھارات النحت على الأحجار، وجولة برفقة مرشد سياحي مختص لاستكشاف نقوشه التاريخية الخالدة، وعرض ضوئي مذھل فوق جبال عكمة الشامخة.