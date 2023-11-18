شكرا لقرائتكم خبر باحثون يؤكدون تأثير علاج الليراجلوتيد على خفض السكر بالدم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أثبت فريق طبي من وحدة أبحاث البروتينات بالمركز الجامعي لأبحاث السمنة في كلية الطب بجامعة الملك سعود من خلال أبحاث علمية، وجود تغيرات بروتينية تصاحب استخدام علاج الليراجلوتيد وارتباطه بخفض مستويات الجلوكوز في الدم، وانقاض وتحسين صحة القلب والأوعية الدموية لدى المرضى الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني.

واستند الباحثون على نهج قياس الطيف الكتلي مع المعلوماتية الحيوية بغرض تحليل مسار الشبكة البروتينية في البلازما في الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، قبل وبعد استخدامهم لعلاج الليراجلوتيد.

وأوضح مدير المركز الجامعي لأبحاث السمنة بالجامعة الدكتور عاصم بن عبدالعزيز الفدا أن استخدام هذا العلاج صاحبه انخفاض في مستوى السكر التراكمي في الدم، وتغير في عدد من البروتينات المسؤولة عن تنظيم العمليات الأيضية، بما في ذلك بروتينات الاستجابة للمرحلة الحادة، والإنزيمات، والبروتينات الدهنية، وعدد من بروتينات المسارات الالتهابية.

وأشار إلى أن انخفاض مستويات استجابة المرحلة الحادة تؤدي إلى تقليل حالة الالتهاب المزمن الجهازي والإجهاد التأكسدي، قد يكون أحد التفسيرات العلمية لتأثيرات علاج الليراجلوتيد الإيجابية في تحسين صحة القلب والتمثيل الغذائي لدى هؤلاء المرضى.

البحث في هذا المجال

سيعزز من فهم تأثير العلاجات الحديثة في مجال السكري.

الحد من مضاعفات المرض على صحة المصابين.

الليراجلوتيد: