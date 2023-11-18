شكرا لقرائتكم خبر مهرجان أطفال الثقافة يثري معلوماتية الصغار بجدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بطابع ثقافي سعودي يسعى إلى تعزيز المبادئ والقيم لدى الأطفال، انطلق مساء أمس الأول مهرجان «أطفال الثقافة» في نسخته الثانية التي تنظمها وزارة الثقافة خلال الفترة من 16 إلى 20 نوفمبر في متنزه عطا الله الأرض السعيدة بمدينة جدة، وذلك تزامنا مع يوم الطفل العالمي الذي يوافق 20 من نوفمبر في كل عام.

وقدم المهرجان في أول أيامه أنشطة وفعاليات أدت دورا في تكريس الثقافة السعودية عند الأطفال، وقصت فرقة استعراضية شريط هذه الرحلة المعرفية بقيادة شخصيات المهرجان اللاتي مثلن كل منطقة من مناطقه، وفي الوقت ذاته ملأت جنبات المهرجان ألوانا مشرقة مستقاة من العناصر الثقافية في المملكة، كالجبال، والسدو، والنخيل، والبحار، والخزامى.

وأثرت مناطق المهرجان محاصيل الأطفال المعلوماتية والثقافية، فعلى سبيل المثال اندفعوا في منطقة «الطبيعة» إلى حماية الأسماك من مخلفات البيئة عبر شاشات تفاعلية، مما رفع وعيهم تجاه الطبيعة إذ شاهدوا في نهاية هذه اللعبة عدد النفايات المقذوفة في البحر سنويا والأضرار الناجمة عنها، ومن جانب آخر، أوضحت لهم هذه المنطقة المواقع السعودية المسجلة في قائمة التراث العالمي باليونسكو.

كما تسمّر الأطفال في منطقة «الحكواتي» أمام عرض دمى مدهش يروي القصص الثقافية، وبعدها التحقوا بالألعاب الشعبية مثل «طاق طاقية» و»المصاقيل»، وتمكنوا في منطقة «المهن» من تلوين نقوش السدو وزخارف القط العسيري.

ورش للأطفال في مناطق المهرجان: