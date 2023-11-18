مهرجان اليابان 2023 يستهوي الأسر السعودية بالرياض

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ويقدم المهرجان الذي شهد حضورا لافتا، من الأسر السعودية والأجانب المقيمين بالمملكة، أنشطة مرتبطة بالثقافة اليابانية، إذ تضمن معرضا للشركات اليابانية، وعروضا مسرحية ثقافية متنوعة مثل: حفلات أغاني الأنمي، وهي عبارة عن شخصيات مثل:
كابتن ماجد، وقرانديزر، وغيرها، وكذلك فقرات لعروض فنون الدفاع عن النفس مثل الكيندو، وهي: المبارزة التقليدية اليابانية ولعبة الكاراتيه للأطفال، قدمها مجموعة من طلاب المدرسة اليابانية.
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