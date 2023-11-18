شكرا لقرائتكم خبر مهرجان اليابان 2023 يستهوي الأسر السعودية بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت فعاليات «مهرجان اليابان 2023»، أمس الأول، والذي تنظمه «منظمة التجارة الخارجية اليابانية بالرياض» (JETRO Riyadh)، و»الجمعية اليابانية» (Japanese Association in Riyadh)، وسفارة اليابان لدى المملكة، بالتعاون مع الهيئة الملكية لمدينة الرياض، والذي يستمر يومي 17 و18 نوفمبر 2023، بـ»قصر الثقافة» بالرياض.

ويقدم المهرجان الذي شهد حضورا لافتا، من الأسر السعودية والأجانب المقيمين بالمملكة، أنشطة مرتبطة بالثقافة اليابانية، إذ تضمن معرضا للشركات اليابانية، وعروضا مسرحية ثقافية متنوعة مثل: حفلات أغاني الأنمي، وهي عبارة عن شخصيات مثل:

كابتن ماجد، وقرانديزر، وغيرها، وكذلك فقرات لعروض فنون الدفاع عن النفس مثل الكيندو، وهي: المبارزة التقليدية اليابانية ولعبة الكاراتيه للأطفال، قدمها مجموعة من طلاب المدرسة اليابانية.