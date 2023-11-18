«سدايا» تكرم 80 متدربا في حوكمة البيانات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كرمت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) ممثلة في أكاديميتها خريجي المعسكرات التي أطلقتها في مجالي حوكمة البيانات، وإدارة البيانات، لبناء قدرات 80 متدربا ومتدربة من خريجي وخريجات التخصصات التقنية، والقانونية، والإدارية، وذلك بمقر أكاديمية طويق بالرياض. وتلقى المتدربون 120 ساعة تدريبية في كل معسكر، تعرفوا من خلال معسكر إدارة البيانات على مفاهيم إدارة البيانات، ودورة حياة البيانات وجودتها وتخزينها ومعالجتها، إضافة إلى استراتيجيات إدارة البيانات المتقدمة، فيما تعرفوا عبر معسكر حوكمة البيانات المتدربين على مفاهيم حوكمة البيانات وسياسات تصنيف البيانات، وسياسة حماية البيانات الشخصية ومشاركة البيانات، وحماية البيانات المفتوحة.

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