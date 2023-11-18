«مشمسة» تعزز وعي المجتمع بأهمية الطاقة الذرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في خطوة لتوعية المجتمع بأهمية الطاقة الشمسية، أطلق معرض مشكاة التفاعلي للطاقة الذرية والمتجددة أمس الأول فعالية «مشمسة» ضمن سلسلة فعاليات «مساءات مشكاة»، وتستقبل زوارها على مدى 7 أيام، من الرابعة عصرا حتى العاشرة مساء.

وتهدف الفعالية إلى إلهام المجتمع بمختلف الفئات العمرية في مجال الطاقة الشمسية، ودعم توجه المملكة؛ لتكون مملكة الطاقة المستدامة في المستقبل.

وتتضمن فعالية «مشمسة» تفعيل دور معرض مشكاة الأساسي في الوصول إلى جميع شرائح المجتمع، الذي يحتوي على معروضات علمية، تساعد في توعية الزوار بأهمية الطاقة الذرية والمتجددة وتبسيط مفاهيمها.

ومن ضمن البرامج التي تقدمها الفعالية، «فوتنها» وهي ورشة علمية تفاعلية، يكتشف فيها الزائر الشمس وعلومها المذهلة وكيفية استغلال طاقتها الهائلة لتوليد الكهرباء.

بالإضافة إلى سر الأرض وهو فيلم وثائقي من إنتاج معرض مشكاة التفاعلي يأخذ الزائر في رحلة غامرة بين موارد كوكبنا الوافرة لنكتشف معا العلم المذهل الذي يحقق لنا استدامة الحياة.