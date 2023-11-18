شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار متوسطة على القصيم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم أمطار على منطقة القصيم من خفيفة إلى متوسطة شملت مدينة بريدة ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأصدرت المديرية العامة للدفاع المدني عدة إنذارات نتيجة الحالة المطرية، دعت فيها إلى توخي الحيطة واتباع الإرشادات إثر الحالة المناخية التي تشهدها عدة مناطق في المملكة.

وشملت الإنذارات مناطق، الرياض، المدينة المنورة، القصيم، حائل.

طقس المملكة

حملت إنذارات المديرية العامة للدفاع المدني رسالة مهمة، أكدت فيها على ضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود.

وكان المركز الوطني للأرصاد أعلن عن استمرار هطول الأمطار الرعدية متوسطة إلى غزيرة.

وذكر أن الحالة ستؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.