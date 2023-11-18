شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. مساعد وزير الدفاع يشارك بالجلسة الرابعة في "حوار المنامة" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك مساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية، خالد بن حسين البِياري، اليوم، في أعمال الجلسة الرابعة في مؤتمر "حوار المنامة"، إلى جانب رئيس اللجنة العسكرية في حلف " "الناتو" الفريق البحري روب باور، ورئيس أركان الدفاع البريطاني الأدميرال توني راداكين.

وشهدت الجلسة التي جاءت بعنوان "القدرات والاستراتيجية"، حضور وزراء ومسؤولين أمنيين وقادة عسكريين ومفكرين استراتيجيين من مختلف دول العالم.

حوار المنامة

تناول "البِياري"، -في كلمته- رؤية المملكة 2030 وتأثيرها الإيجابي على المجالات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية وغيرها، مسلطاً الضوء على تطوير القطاع الأمني والعسكري في إطارها.

وأوضح أن وزارة الدفاع تشهد أكبر عملية تطوير في تاريخها من خلال تحوّل جذري في طريقة عملها ضمن برنامج تطويرها الطموح، مشيراً إلى أن التحولات بُنيت على أسس إدارية حديثة ومبادئ متطورة تستشرف المستقبل، بهدف تحقيق الأهداف الإستراتيجية للوزارة.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو" أهمية تعزيز التعاون لمواجهة التهديدات المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد حلول مختلفة لمواجهتها ذات فاعلية أكبر.

من جهته، تحدّث رئيس أركان الدفاع البريطاني عن الإنفاق الدفاعي والصناعات الدفاعية في المملكة المتحدة، مشيرًا إلى أن وزارة الدفاع تمضي قدمًا في تحديث معداتها وقدراتها العسكرية.