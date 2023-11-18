إدارة الأزمات بإمارة مكة تهيب بأخذ الحيطة بسبب الطقس

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220 بلاغا للأخطاء الدوائية
استقبلت هيئة الغذاء والدواء العام الماضي، 220 بلاغ أخطاء دوائية، و176.158 ألف عرض جانبي، ورصدت 976 منتجا تجميليا مخالفا مدرجا في النظام،...
الصحة تشدد على التأمين الإلزامي لمنسوبيها
طالبت وزارة الصحة كل المديريات والتجمعات الصحية في المناطق بضرورة التأكيد على منسوبيها من المُلزمين بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء...
نثر 100 مليون بذرة برية
أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة «أركاس»، تدشين مبادرة...
رفع مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر في 6 محافظات بمنطقة مكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، رفع مستوى الإنذار في العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والجموم وبحرة في منطقة مكة إلى...
انطلاق مهرجان العسل بكحلا لمدة 3 أيام
افتتح رئيس مركز كحلا محمد بن حسين بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مهرجان العسل...
"الالتزام البيئي" يجيز للقطاع الخاص استخدام 36 تقنية بيئية
أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج تقييم 36 تقنية بيئية يمكن للقطاع الخاص والحكومي استخدامها، وهي ضمن الشروط...
الجاسر يرأس وفد السعودية في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ 25
عقد أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 25 اليوم ، في العاصمة العمانية مسقط،...
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