إدارة الأزمات بإمارة مكة تهيب بأخذ الحيطة بسبب الطقس

220 بلاغا للأخطاء الدوائية استقبلت هيئة الغذاء والدواء العام الماضي، 220 بلاغ أخطاء دوائية، و176.158 ألف عرض جانبي، ورصدت 976 منتجا تجميليا مخالفا مدرجا في النظام،... جازان: عبدالله سهل جازان: عبدالله سهل 05 جمادى الأولى 1445 هـ 05 جمادى الأولى 1445 هـ الصحة تشدد على التأمين الإلزامي لمنسوبيها طالبت وزارة الصحة كل المديريات والتجمعات الصحية في المناطق بضرورة التأكيد على منسوبيها من المُلزمين بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء... المدينة المنورة: علي العمري المدينة المنورة: علي العمري 04 جمادى الأولى 1445 هـ 04 جمادى الأولى 1445 هـ نثر 100 مليون بذرة برية أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة «أركاس»، تدشين مبادرة... الرياض: الرياض: دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1445 هـ 04 جمادى الأولى 1445 هـ رفع مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر في 6 محافظات بمنطقة مكة أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، رفع مستوى الإنذار في العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والجموم وبحرة في منطقة مكة إلى... جدة :دوت الخليج جدة :دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1445 هـ 04 جمادى الأولى 1445 هـ انطلاق مهرجان العسل بكحلا لمدة 3 أيام افتتح رئيس مركز كحلا محمد بن حسين بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مهرجان العسل... أبها دوت الخليج أبها دوت الخليج 04 جمادى الأولى 1445 هـ 04 جمادى الأولى 1445 هـ "الالتزام البيئي" يجيز للقطاع الخاص استخدام 36 تقنية بيئية أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج تقييم 36 تقنية بيئية يمكن للقطاع الخاص والحكومي استخدامها، وهي ضمن الشروط... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 جمادى الأولى 1445 هـ 02 جمادى الأولى 1445 هـ الجاسر يرأس وفد السعودية في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ 25 عقد أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 25 اليوم ، في العاصمة العمانية مسقط،... مسقط دوت الخليج مسقط دوت الخليج 02 جمادى الأولى 1445 هـ 02 جمادى الأولى 1445 هـ

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