اخبار السعوديه

إدارة الأزمات بإمارة مكة تهيب بأخذ الحيطة بسبب الطقس

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220 بلاغا للأخطاء الدوائية

استقبلت هيئة الغذاء والدواء العام الماضي، 220 بلاغ أخطاء دوائية، و176.158 ألف عرض جانبي، ورصدت 976 منتجا تجميليا مخالفا مدرجا في النظام،...

6b3be1f55b.jpgجازان: عبدالله سهل
31b2843469.jpg05 جمادى الأولى 1445 هـ

الصحة تشدد على التأمين الإلزامي لمنسوبيها

طالبت وزارة الصحة كل المديريات والتجمعات الصحية في المناطق بضرورة التأكيد على منسوبيها من المُلزمين بالتأمين التعاوني ضد الأخطاء...

icon-byline.pngالمدينة المنورة: علي العمري
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1445 هـ

نثر 100 مليون بذرة برية

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، بالتعاون مع الشركة العربية للجيوفيزياء والمساحة «أركاس»، تدشين مبادرة...

icon-byline.pngالرياض:
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1445 هـ

رفع مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر في 6 محافظات بمنطقة مكة

أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم السبت، رفع مستوى الإنذار في العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والجموم وبحرة في منطقة مكة إلى...

icon-byline.pngجدة :دوت الخليج
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1445 هـ

انطلاق مهرجان العسل بكحلا لمدة 3 أيام 

افتتح رئيس مركز كحلا محمد بن حسين بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مهرجان العسل...

icon-byline.pngأبها دوت الخليج
icon-clock.png04 جمادى الأولى 1445 هـ

"الالتزام البيئي" يجيز للقطاع الخاص استخدام 36 تقنية بيئية  

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن نتائج تقييم 36 تقنية بيئية يمكن للقطاع الخاص والحكومي استخدامها، وهي ضمن الشروط...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png02 جمادى الأولى 1445 هـ

الجاسر يرأس وفد في اجتماعات مجلس وزراء النقل والمواصلات الخليجي الـ 25

عقد أصحاب المعالي وزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعهم الـ 25 اليوم ، في العاصمة العمانية مسقط،...

icon-byline.pngمسقط دوت الخليج
icon-clock.png02 جمادى الأولى 1445 هـ

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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