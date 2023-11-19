شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن انخفاض جديد في أسعار السيارات الجديدة في السعودية ومصدر اقتصادي يكشف عن السبب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الرسوم والأوراق المطلوبة لنقل ملكية سجل تجاري في السعودية 1445

في أكتوبر الماضي، شهدت أسعار السيارات في المملكة العربية السعودية انخفاضًا بنسبة 1.08% على أساس سنوي، وهي أكبر نسبة انخفاض منذ نوفمبر 2019 الذي بلغت 1.26%.

أسعار السيارات الجديدة في السعودية

تراجعت أسعار السيارات في المملكة العربية السعودية خلال شهر أكتوبر للشهر الثالث على التوالي على أساس سنوي، حيث بلغ الانخفاض نسبة 1.08%، يعد هذا التراجع هو الثالث على التوالي، إذ كانت الأسعار قد انخفضت بنسبة 0.03% و0.91% خلال أغسطس وسبتمبر على التوالي.

يُشار إلى أن هذا التراجع هو الأول من نوعه لمدة ثلاثة أشهر متتالية منذ نوفمبر 2021. من المحتمل أن يكون هذا الانخفاض مرتبطًا بتراجع الطلب، بعد فترة ارتفاع استمرت لأربع سنوات متتالية، حيث ارتفعت الأسعار بنسب ملحوظة، مع زيادة تصاعدية تبلغ 0.04% في 2019 و9.6% في 2020 و1% في 2021 و5% في 2022.

يتناسب هذا التراجع مع التباطؤ في معدل التضخم في المملكة العربية السعودية، حيث سجل أدنى مستوى له في 20 شهرًا خلال أكتوبر بنسبة 1.6%، وقد تسهم هذه الظاهرة في تراجع القروض الاستهلاكية التي تقدمها البنوك لشراء السيارات، سواء من حيث النسبة السنوية أو الربعية.