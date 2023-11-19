انت الان تتابع الأسبوع في 12 صورة: غزة تستغيث.. وجوه حزينة وواجمة والاحتلال يواصل عدوانه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

ياسر نجدي دموعك غالية يا ولدي!.. طفل فلسطيني يبكي بجوار والدته بعد أن نقلها إلى مستشفى ناصر في أعقاب غارة إسرائيلية على خان يونس محمد سالم/ رويترز فلسطينيون يبحثون عن الجثث والناجين بين أنقاض مبنى سكني بعد غارة إسرائيلية على خان يونس هيثم عماد/ شترستوك وجوه حزينة!.. فلسطينيون ينزحون نحو جنوب غزة هربًا من العدوان الإسرائيلي الغاشم إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز جدة تحمل حفيدتها التي ولدت أثناء نزوح العائلة إلى جنوب غزة إبراهيم أبو مصطفى/ رويترز بأي ذنب قصفوا!.. طفل يبكي خلال مداواة جراحه في مستشفى ناصر في غزة محمد سالم/ رويترز أطفال حديثو الولادة ينتظرون مصيرهم بعد انقطاع التيار الكهربائي عن حضانات مستشفى الشفاء في غزة رويترز جنود الاحتلال الإسرائيلي يقتحمون مستشفى الشفاء في قطاع غزة رويترز صدع في طريق في جريندافيك بأيسلندا في أعقاب موجة شديدة من الزلازل المرتبطة بثوران بركاني محتمل ماركو دجوريكا/ رويترز لم شمل نجم ليفربول لويس دياز ووالده الذي أطلق سراحه بعد اختطافه من قِبل المتمردين قبل أسابيع في كولومبيا أسوشيتد برس أضواء الشفق القطبي الزاهية تضيء سماء النرويج ليزي نيسنر/ رويترز خيوط البرق الفضية تجتمع مع ألسنة اللهب المتصاعدة من القصف الإسرائيلي على غزة فضل سينا/ فرانس برس ثوران الحمم البركانية من جبل إتنا كما شوهدت من كاتانيا في إيطاليا سلفاتوري أليجرا/ وكالة الأناضول محمد بن مسعود - الدمام - الأسبوع في 12 صورة: غزة تستغيث.. وجوه حزينة وواجمة والاحتلال يواصل عدوانه

كانت هذه تفاصيل خبر الأسبوع في 12 صورة: غزة تستغيث.. وجوه حزينة وواجمة والاحتلال يواصل عدوانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.