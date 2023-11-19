تراند اليوم : بالفيديو.. "محام" يكشف كيف يُحلّف غير المسلم أمام المحاكم في السعودية

صحيفة الخليج 365: أوضح المحامي خالد اليوسف، أن الخصم غير المسلم يُحلّف بحسب ديانته أمام المحاكم في اليمين قانونا، لافتا إلى أن ذلك حدث في المحاكم السعودية.

وقال خلال لقاء له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة روتانا خليجة: "مثلا إذا كان الشخص مسيحي، يُحلّف بصيغة اليمين عند المسيحيين التي يؤمنون ويتعبدون بها"، لافتا إلى أن هذا اليمين يأخذ نفس حكم يمين المسلم، ونفس الحكم القضائي، ويكون التعويل على ذمة وضمير من سيحلف".

وأضاف:" يمكن أن تحدث مشكلة في العمل مع الشركات، فلا يجوز توجيه اليمين إلى الشخصية المعنوية أو الاعتبارية، فلا يجوز أن يطلب يمين الشركة على كذب دعوة، فاليمين للأفراد فقط".

وردا على سؤال كيف يحلف الشخص اللاديني، قال:" هذه تدخل فيها الفتوى الشرعية لكن ليس فيها حكم نظامي".