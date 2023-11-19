تراند اليوم : بالفيديو.. مختص ب "الأرصاد" يكشف موعد دخول الكتل الهوائية الباردة .. وبدء فصل الشتاء الفعلي

صحيفة الخليج 365: كشف المختص بالأرصاد الجوية عادل القازنلي، خلال مداخلة لقناة " الإخبارية" ، عن حالة الطقس الأسبوع المقبل حيث دخول فصل الشتاء الفعلي بالمملكة .

وقال القازنلي : إنه الأسبوع القادم بداية دخول الكتل الهوائية الباردة ودخول فصل الشتاء الفعلي ، ودرجات حرارة قد تنخفض من 9 إلى 12 درجة مئوية ، وهي تختلف من منطقة لأخرى .

وواصل : لكن دخول الكتل الهوائية الباردة يبدأ كتلة وراء كتلة حتى تنخفض درجات الحرارة ونعيش أجواء الشتاء .

وأضاف: أن الكتل الهوائية الباردة مصاحبة لمنخفضات البحر المتوسط وفي مقدمتها تكون السحب والأمطار وفي مؤخرتها تكون الكتل الهوائية الباردة .

وأردف: عادة الرياح الباردة تكون أثقل في وزنها من الهواء الدافء والرطب ، لذلك إينما تسير الرياح وتدخل أجواء المملكة فهي تسير بالقرب من سطح الأرض ، ما يساهم في نبش التربة وتكون الغبار .

واستطرد: وخلال الفترة الماضية كان هناك هطول أمطار على بعض المناطق في المملكة ، لذلك فالأرض رطبة فلا نعتقد أن يكون هناك غبار .