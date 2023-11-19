تراند اليوم : شاهد.. آخر أعمال تركيب الفلل العائمة بمشروع جزيرة شيبارة السياحية بالبحر الأحمر

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو ، آخر الأعمال في جزيرة شيبارة السياحية إحدى وجهات البحر الأحمر والتي سيتم افتتاحها خلال الشهور القادمة .

وأظهرت مجموعة من الصور تركيب الڤلل العائمة استعدادًا لإستقبال الزوار قريبًا.

تعد الفلل الفندقية العائمة وجهة مثالية وآمنة للاستماع بالطبيعة والشعاب المرجانية وسط البحار، مستوحاة من البيئة الطبيعية والمصنوعة من الفولاذ المصقول المقاوم للصدأ.

ويعد مشروع جزيرة شيبارة ضمن المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر، حيث سيتم استقبال السياح فيه عام 2023، أما المشروع الكلي للبحر الأحمر فسيكتمل عام 2030 بـ (22) جزيرة، و (6) مواقع داخلية، بمجموع (50)فندقا، و(8000) غرفة. شيبارة بداية التجربة.

جدير بالذكر أن مشروع البحر الأحمر هو مشروع سياحي تبلغ المساحة الإجمالية للمشروع حوالي 34 ألف كيلو متر مربع ويتضمن أكثر من 90 جزيرة طبيعية بين منطقتي أملج والوجه.