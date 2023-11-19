انطلاق مهرجان العسل بكحلا لمدة 3 أيام 

افتتح رئيس مركز كحلا محمد بن حسين بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل مهرجان العسل بكحلا بنسخته الثانية الذي تنظمة وزارة البيئة، ويستمر المهرجان لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم يبدأ من الساعة ال 4 عصراً، إلى الساعة 9 مساء ، ويضم 50 ركن لمنتجي العسل، والأسر المنتجة وبعض الإدارات الحكومية والاهلية المشاركة، وتهتم وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنتجي العسل من خلال برامج الدعم والإرشاد والوقاية بالإضافة إلى إقامة المهرجانات السنوية للتعريف بالمنتج والتعريف بالطرق السليمة والفعالة لإنتاج عسل ذو الجودة العالية، كما تشارك لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية وجمعية كحلا للخدمات الانسانية.

وتقام في المهرجان دورات وورشة عمل تختص بتربية النحل وغيرها، وبرامج ثقافية بالاضافة أللوان من الموروث الشعبي الخاص بالمنطقة.

ويقع مركز كحلا جنوب مدينة أبها بحوللي 150كلم، وتشتهر بأشجار السدر واللبخ العملاق وغيره.

مدير عام فرع عسير آل مجثل دعى محبي العسل ووسائل الإعلام والأهالي لحضور المهرجان، مؤكداً أن إقامة هذه المهرجانات فرصة كبيرة وهامة لمنتجي العسل والأسر المنتجة التي تقدمها الوزارة للمشاركين وتشرف عليها.