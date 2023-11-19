المملكة تصدر بيانا بشأن قصف مدرسة الفاخورة في غزة

أدانت وزارة الخارجية، قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة التابعة للأونروا في قطاع غزة، معتبرة إياه استهدافًا سافرًا للمدنيين.

وجددت الوزارة رفضها التام للاستهداف الممنهج ضد المدنيين، مطالبةً بوقف فوري لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإغاثية والعاملين فيها. كما دعت إلى تفعيل آليات المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة أن القصف الإسرائيلي لمدرسة الفاخورة يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويشكل جريمة حرب.