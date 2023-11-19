شكرا لقرائتكم خبر عن عشبة شهيرة تقوي الذاكرة وتحارب السرطان وتستخدم في علاج مشاكل عسر الهضم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يعد الزعتر أحد أشهر الأعشاب المستخدمة في عالم المضادات الحيوية وتقوية الذاكرة وعلاج مشاكل عسر الهضم.

وحول فوائد الزعتر:

1. مضاد حيوي طبيعي: المواد المسؤولة عن الطعم في نبات الزعتر لديها القدرة على التعامل مع البكتيريا والفطريات على نحو أكثر فعالية من المضادات الحيوية.



2. علاج أمراض الجهاز التنفسي: من فوائد الزعتر أنه على المزيد من المواد مثل: العفص، والبورنيول (Borneol)، وتوجون (Thujone)، ولينالول (Linalool)، وهذه المواد عمومًا تعتبر مفيدة جدًا في علاج ظواهر فصل الشتاء وحل مشاكل الجهاز التنفسي، مثل:السعال الرطب.الربوّ.التهاب الشعب الهوائية المزمن.تخفيف الانسداد وموازنة فائض أو نقص المخاط، وهو أمر مهم جدًا في حالات نزلات البرد، وفق "ويب طب".



3. علاج مشاكل الجهاز الهضمي: يعالج الزعتر المشاكل والتلوث في الجهاز الهضمي من غازات، وإسهال، وطفيليات، والفلورا المسببة للأمراض وهو مضاد للبكتيريا.، كما يعتبر مفيدًا في عميلة تنظيف الدم والالتهابات في المسالك البوليّة.

4. محاربة الأمراض السرطانية: هذا النبات الرائع مكونين فعاليين إضافيين وهما: مروبين (Mrobin) وحمض أورسليك (Ursolic acid)، وهذان المكونان يحظيان اليوم بالكثير من الاهتمام من قبل المجتمع البحثي، فمؤخرًا اكتشف أن هذه المكونات الفعالة قد تمنع نمو الأورام السرطانية وفيروس نقص المناعة البشرية (HIV).