تراند اليوم : صحيفة "أمريكية" تكشف عن خطة إسرائيل لتدمير أنفاق حماس في غزة

صحيفة الخليج 365: تدخل الحرب في غزة مرحلة جديدة، حيث ينقل الجيش الإسرائيلي معركته تحت الأرض إلى شبكة الأنفاق، وفق ما ذكر تقرير لـ"وول ستريت جورنال" الأميركية.

ونقل التقرير عن ضابط إسرائيلي يدير معركة الأنفاق في شمال غزة، قوله أن إسرائيل لجأت إلى "استخدام أدوات متجددة، مثل الروبوتات التي تحمل الكاميرات لرسم خريطة للأنفاق، وشاحنات الحاويات المملوءة بالسوائل المتفجرة التي يتم ضخها فيها عبر الخراطيم".

وأشار التقرير إلى أن الروبوتات الإسرائيلية التي تحمل الكاميرات تساعد في إعطاء إسرائيل نظرة جزئية على الأقل على من هم في الأنفاق وأين يتواجدون.

ووفق التقرير فإن الجيش الإسرائيلي يلجأ إلى ملء هذه الأنفاق بسائل متفجر يشبه الهلام، حيث يتم ضخ السائل إلى الأنفاق عبر خراطيم متصلة بشاحنات الحاويات، إلا أن هذا الأمر، بحسب الجيش الإسرائيلي، يتطلب أطنانا من السائل لتدمير عدة مئات من الأمتار من الأنفاق، وبالتالي فإن الإدارة العسكرية تطور طرقا أخرى لتدميرها.