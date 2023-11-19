شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" يُنبه من أمطار غزيرة على مكة.. تستمر حتى هذا التوقيت والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبَّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة، ومحافظات الجموم وبحرة.

وأشار المركز الوطني إلى أن الحالة مصحوبة برياح شديدة السرعة، تؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

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ولفت المركز الوطني للأرصاد، إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

كان المركز الوطني للأرصاد توقع أمس تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم ومرتفعات عسير والباحة.

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وذكر: كما يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد، ورياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

وقال: في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة تمتد إلى منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.