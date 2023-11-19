تراند اليوم : شاهد.."أسامة الراشد" يرد على بعض الدول التي تهاجم موسم الرياض ..عندنا ترفيه لكن عقدنا 3 قمم لغزة وهذا قدر الدول العظمى

صحيفة الخليج 365: انتقد مشهور سناب "أسامة الراشد " بطريقة ساخرة الدول والشعوب الأخرى التي تهاجم المملكة بسبب مهرجان موسم الرياض السنوي.

موسم الرياض

وقال خلال مقطع فيديو:" يالربع ما أدري وش مشكلة بعض الدول مع موسم الرياض، وش نوع الحسد هذا، وصدق شيء ننحسد عليه، اللي نسويه شيء مو طبيعي، أحنا قاعدين نعيش أحلام الآخرين، السعودية جابت أجمل الأشياء في العالم وحطتها لنا في الرياض".

تعليق ساخر

وأكمل الراشد بأسلوبه الساخر قائلا: "تبي "نيمار وكرستيانو " تشوفهم في العريجا، في شارع تركي الأول تشوف شاروخان واقف عند الإشارة ، وميل جبسون عند محل يقص مفاتيح في خريص".

3 قمم لغزة

وتابع:" وش دخلنا في إسرائيل، عندك سفارة في نص العاصمة حقتك روح تكلم معها، أحنا عندنا ناس في السياسة والترفيه، عندنا ترفيه لكن عقدنا 3 قمم لغزة، هذا قدر الدول العظمى، عندنا غزة والسودان وأوكرانيا وروسيا، والحوثي، وعندنا جنود في الجنوب ما قالوا وقفوا الترفيه، تأتي أنت وتقول وقف الترفيه ".

قضية فلسطين

وواصل:" قضية فلسطين قضيتنا من سنوات من يوم كانت أمهاتنا يتبرعن بالأساور الذهب، لما تيجي تتكلم معنا لازم تكون ملم بالسياسة والتاريخ الحكومة أفضالها عليك وشوف آخر أرقام وصلتك من السعودية".

البوليفارد

واستطرد قائلا:" أشغلتنا وأنتم صحراء وبعارين، تعالوا شوفوا، بيت الرعب اللي في البوليفارد المستوى حقه مستحيل توصل له، ترا نترك الفلل والشقق الفخمة ونروح نتفرج على هذا البيت، العمارات اللي في وسط البلد حقتنا ما هي عند الإنجليز ".

السعودية خط أحمر

وأضاف:" لما نقول السعودية خط أحمر معناها خط أحمر لا تتعرض لها، أحنا مشغولين ورانا تطوير وكأس عالم ومدن جديدة وأشياء ما أتوقع تخطر على بالك".