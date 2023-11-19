تراند اليوم : شاهد: الدفاع المدني بجدة يطلب من السكان في حي الأجاويد نقل سياراتهم إلى أماكن مرتفعة تحسبا لهطول أمطار غزيرة

صحيفة الخليج 365: وثق مقطع فيديو قبل قليل، الدفاع المدني بجدة يطلب من السكان في حي الأجاويد نقل سياراتهم إلى أماكن مرتفعة تحسباً لهطول أمطار غزيرة.

وسمع في الفيديو، أحد أفراد الدفاع المدني ينادي عبر مكبرات الصوت، قائلاً:"أصحاب المنازل حركوا السيارات إلى أماكن مرتفعة توجد حالة مطرية في الساعة الواحدة صباحاً".

الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع هطول أمطار غزيرة على العاصمة المقدسة وجدة ورابغ وخليص والجموم وبحرة في منطقة مكة المكرمة، موضحا أن الأمطار ستهطل ابتداء من الساعة 1:00 صباح اليوم الأحد حتى الساعة 11:00 مساء.