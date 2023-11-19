شكرا لقرائتكم خبر عن الشؤون الإسلامية: المملكة تسعى دائما لخدمة الإسلام والمسلمين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية المكلف عواد بن سبتي العنزي، سعي المملكة الدائم لخدمة الإسلام والمسلمين، وتحمّلها مسؤولية كبيرة في إيصال رسالة الإسلام السمحة ونشر المنهج الوسطي المعتدل.

وأشار في لقاء مع رئيس المنتدى الإسلامي الأوروبي عبد الواحد نيازوف، ومفتي روسيا للقسم الآسيوي نفيع الله عشيروف، إلى حرص الوزارة على التعاون مع المسلمين فيما يخدم رسالة الإسلام السمحة وفق توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله-.

جهود السعودية في خدمة الإسلام والمسلمين

وثمّن رئيس المنتدى الأوروبي ومفتي روسيا للقسم الآسيوي جهود المملكة وقيادتها الحكيمة -أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، وحرصهم الكبير على التعاون مع جميع الجهات الرسمية في مختلف دول العالم لخدمة الإسلام والمسلمين.

كان التقى وكيل وزارة الشؤون الإسلامية للشؤون الإسلامية المكلف عواد بن سبتي العنزي، بمدينة ساو باولو البرازيلية رئيس المنتدى الإسلامي الأوروبي عبد الواحد نيازوف، ومفتي روسيا للقسم الآسيوي نفيع الله عشيروف.

وجاء ذلك على هامش أعمال مؤتمر أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي في دورته الـ 36.