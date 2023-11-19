شكرا لقرائتكم خبر عن في 3 دقائق يمكنك التخلص من القولون العصبي بدون أدوية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

التخلص من القولون العصبي في 3 دقائق ، يصعب علاج متلازمة القولون العصبي في غضون 10 دقائق ، ولكن هناك بعض الطرق التي يمكن استخدامها للتخفيف من الأعراض المميزة للقولون العصبي ، سواء كانت دواءً أو أعشابًا طبيعية معينة. قبل فهم كيفية علاج مرض القولون العصبي في 10 دقائق .

يجب أن نفهم أولاً بعض المعلومات حول هذه المتلازمة

أما عن كيفية علاج مرض القولون العصبي في 10 دقائق ، فيمكن استخدام بعض الأعشاب للتهدئة بسرعة من الأعراض المصاحبة لهذه المتلازمة ، ومنها:

بذور الكتان يمكن أن تساعد إضافة بذور الكتان إلى الزبادي أو السلطة بشكل كبير في علاج أعراض القولون العصبي ، بما في ذلك الانتفاخ وتخفيف التقلصات المصاحبة.

الشمر يساعد الشمر المسلوق على طرد الغازات من البطن بشكل ملحوظ وتهدئة حركة الامعاء والمعدة المتعلقة بمتلازمة القولون العصبي.

الزنجبيل هو عشب غني بالمواد الحارة (مثل الزنجبيل) ، يمكن أن يخفف آلام البطن والانتفاخ المصاحب لمتلازمة القولون العصبي ويزيل الفضلات من الأمعاء.

لغلي عصير الزنجبيل ، قم بغلي كوب من الماء أولاً ، أضف ملعقة من الزنجبيل ، واتركه لمدة خمس دقائق ، ويمكنك إضافة العسل أو الليمون لتحسين الطعم.

تساعد بذور الشمر في علاج أعراض القولون العصبي لأنها تساعد على تهدئة حركة الأمعاء وطرد الغازات. يمكنك مضغ بذور الشمر قبل الإفطار في الصباح ، أو تناول مغلي من بذور الشمر لعلاج هذه الأعراض.

الحلبة تحفز بذور الحلبة إطلاق الغازات والفضلات التي تتراكم في الأمعاء والتي يمكن أن تسبب تقلصات في البطن ويمكن الحصول على هذه الفوائد عن طريق طهي هذه البذور.

أسباب القولون العصبى لا يوجد سبب محدد يمكن تحديده كسبب لمتلازمة القولون العصبي ، ولكن هناك أكثر من عامل قد يزيد من خطر الإصابة بهذه المتلازمة ، مثل:

حياة المريض. بعض العوامل الوراثية. اختلال التوازن الهرموني ، خاصة أثناء الحيض ، عندما تسوء الأعراض. تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي ، مثل الحساسية. خلل في السيطرة على الجهاز العصبي المعوي. تناول الأطعمة التي تحفز المعدة. يتحمل الضغط والضغط المستمر. أعراض القولون العصبى تتمثل أهم أعراض مرضى القولون العصبي فيما يلي:

انتفاخ وغازات في البطن. يعاني الشخص من تقلصات أو ألم في أسفل البطن. الإسهال القولون العصبي المرتبط بالإسهال. الإمساك والقولون العصبي المرتبط بالإمساك. حساس لأنواع معينة من الأطعمة ، مثل الأطعمة الغنية باللاكتوز. اضطرابات النوم وصعوبة التركيز. الشعور بالتعب والتعب. تحدث بعض الاضطرابات النفسية مثل الاكتئاب. تجنب تناول الأطعمة التي تهيج القولون. أضف الخضار المطبوخة إلى نظامك الغذائي ، باستثناء البروكلي والملفوف ، لأنها يمكن أن تتسبب في تراكم الغازات في الأمعاء.