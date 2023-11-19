شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أسهل الطرق لمعرفة جنس الجنين في البيت دون الذهاب إلى المستشفى..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كيف تعرف جنس الجنين في البيت؟

تعد معرفة جنس الجنين (بالإنجليزية: Fetal Sex) من أهم الأسئلة التي تخطر على بال الأم خلال مراحل الحمل الأولى لها، ومع التقدم التكنولوجي أصبح بالإمكان تحديد جنس الجنين بعد بلوغه مراحل معينة من النمو، وفيما يلي نتعرف على طريقة حسابية لمعرفة نوع الجنين، ومتى يعرف جنس الجنين؟

كيف تتم معرفة جنس الجنين؟

يمكن معرفة جنس الجنين من خلال إجراء بعض الفحوصات الطبية التي يمكن أن تخضع لها الأم في وقت معين من الحمل، حيث يجيبها الطبيب عن السؤال الذي يشغل بالها، وهو كيف أعرف نوع الجنين، وفيما يلي نذكر بعض الطرق الطبية المتبعة في معرفة جنس الجنين.

متى يمكن معرفة جنس الجنين؟

يتسائل العديد متى يبان جنس الجنين، وهل يظهر نوع الجنين في أول الشهر الرابع، والإجابة هي أن مع حلول الأسبوع 18 من الحمل، غالباً ما يستطيع المختص تحديد نوع الجنين باستخدام جهاز الموجات فوق الصوتية، في حال كان الجنين في وضع يسمح بمشاهدة الأعضاء التناسلية، وإلا قد يلزم الأمر الانتظار حتى موعد الزيارة القادمة؛ لكي يمكن معرفة جنس الجنين.

وتعد رؤية شفرتي المهبل علامة أكثر قطعية على أن الجنين أنثى من عدم مشاهدة القضيب، حيث يختلف تطور الأجنة عن بعضها، ومن الجدير بالذكر أن وضوح الأعضاء التناسلية يعتمد على سمك جدار بطن الأم، ووضعية الجنين، ففي بعض الحالات قد يصعب تحديد الجنس حتى الشهر السابع من الحمل.





كيف اعرف نوع الجنين من ورقة السونار؟

غالباً ما يمكن تحديد جنس الجنين من خلال فحص الموجات فوق الصوتية في منتصف الحمل، بين الأسبوع السادس عشر والعشرين من الحمل. بالرغم من أن الأعضاء التناسلية للجنين تبدأ بالتكون من الأسبوع السادس للحمل، ولكن يبدو الذكر والأنثى متشابهين جداً في فحص الموجات فوق الصوتية حتى عمر 14 أسبوع، وقد يبقى من الصعب تمييز جنس الجنين حتى بعد عدة أسابيع من هذا العمر.

معرفة جنس الجنين باستخدام فحص الدم

يستخدم اختبار ما قبل الولادة غير الجائر (بالإنجليزية: Non-Invasive Prenatal Testing)، للكشف عن بعض الإعتلالات الكروموسومية مثل متلازمة داون وغيرها، منذ الأسبوع العاشر للحمل، كما يبحث الفحص عن وجود كروموسومات ذكرية في الدم؛ مما يمكن استعماله في تحديد جنس الجنين أيضاً.

معرفة جنس الجنين عن طريق فحص الزغابات المشيمية أو بزل السلى

تستخدم هذه الفحوصات؛ للكشف عن وجود اضطرابات جينية أو إعتلالات كروموسومية لدى الجنين، إذ يمكن أخذ عينة من الزغابات المشيمائية بين الأسبوع العاشر والثالث عشر، والذي يكشف عن الاضطرابات الجينية مثل متلازمة داون، بينما يمكن عمل بزل السلى (بالإنجليزية: Amniocentesis) بين الأسبوع السادس عشر والعشرين؛ للكشف عن البنية الوراثية للجنين.



ومن الجدير بالذكر أن هذه الفحوصات لا تجرى إلا في حال وجود مشاكل أو تكهنات بإنجاب أطفال لديهم اضطرابات جينية، وذلك خوفاً من زيادة خطر حدوث الإجهاض.

معرفة جنس الجنين بعد التلقيح الصناعي أو المخبري

يجرى التشخيص الوراثي السابق للانغراس خلال عملية التلقيح الصناعي (بالإنجليزية: In Vitro Fertilization)، وهو فحص يستخدم للكشف عن أي اضطرابات ومشاكل جينية أو كروموسومية عند الجنين، كما يستخدم لتحديد جنسه، وهو طريقة مضمونة 100 لمعرفة نوع الجنين.

معرفة جنس الجنين من خلال الفحص الحمض النووي للجنين

تعد هذه الطريقة من الطرق الأقل خطراً على صحة الجنين والأم، إذ يجرى فحص الحمض النووي للجنين الموجود في دم الأم، والذي يتسرب عبر المشيمة من الجنين إلى دم الأم، وغالباً ما يستخدم هذا الفحص في الحالات التالية:

الكشف عن احتمالية الإصابة بالأمراض الجينية الخلقية.

معرفة جنس الجنين، وذلك بالبحث عن خلايا الكروموسوم المسؤول عن تحديد الجنس Y الموجودة في الحمض النووي، وفي حال وجود الكروموسوم Y فإن ذلك يدل على أن الجنين ذكر، وفي حال غيابه فإن الجنين أنثى.

تحمل الأم كروموسومات من نوع X فقط ولا تحمل كروموسوم Y، بينما يحمل الرجل كروموسومات من نوع Y وكذلك كروموسومات X؛ لذلك فإن تحديد جنس الجنين يكون وفقاً للكروموسومات التي يحملها الحيوان المنوي الذي سيحظى بتخصيب البويضة.

قد تلعب بعض العوامل دوراً هاماً في نجاح هذا الاختبار، ومنها:

جودة عينة الدم.

وقت إجراء الفحص، إذ من الأفضل إجراؤه بعد 8 أسابيع من الحمل، إذ تصل الدقة في هذا الوقت إلى 100%، بينما يؤدي إجراؤه في وقت مبكر من الحمل إلى تقليل دقته.

للمزيد: من المسؤول عن تحديد نوع الجنين؟

كيف أعرف نوع الجنين في البيت؟

نذكر فيما يلي بعض طرق وتجارب لمعرفة نوع الجنين في المنزل

فحوصات البول لمعرفة نوع الجنين

أصبح متاحاً استخدام فحوصات البول كطريقة من طرق معرفة جنس الجنين في المنزل، ولكن يجب التنويه إلى عدم دقة فحوصات البول في تحديد جنس الجنين، وأنها غالباً ما تكون طرق تجارية لا أساس علمي لها.

فحص الجينات لمعرفة نوع الجنين

يمكن إجراء فحص الجينات باستخدام عينة دم، وعلى عكس فحوصات البول المنزلية، تعد فحوصات الجينات المنزلية دقيقة بنسبة 95%، وتعتمد على نتائج علمية بحتة، وقد تكون مفيدة للبعض.

وتعتمد نتائج فحص الجينات المنزلية على الحمض النووي والكروموسومات المنتقلة من دم الجنين إلى دم الأم، وفي حال وجود الكروموسومات Y في الحمض النووي وعينة الدم، فإن ذلك يدل على الحمل بولد، وفي حال غيابها، فإن ذلك يدل على الحمل ببنت.



وينصح بما يلي في حال الرغبة في معرفة جنس الجنين باستخدام فحوصات الجينات المنزلية:

استخدام فحص الجينات المنزلي لمعرفة نوع الجنين بعد مرور 9 أسابيع من الحمل.

الحرص على تعقيم اليدين جيداً قبل أخذ عينة الدم، لمنع تلوث العينة والحصول على نتيجة خاطئة وغير دقيقة، حيث أن لمس يد الشريك الذكر قبل أخذ عينة الدم مباشرة قد ينتقل الكروموسوم Y لديه إلى اليدين ثم إلى عينة الدم، وبالتالي الحصول على نتيجة قد تكون غير صحيحة.

للمزيد: كيف اعرف اني حامل بولد؟ خرافات وحقائق

طرق منزلية أخرى لمعرفة نوع الجنين

يمكن معرفة جنس الجنين بطرق أخرى دون الحاجة لزيارة الطبيب، ولكن يجب التنويه لعدم دقتها، وغالباً ما يتم اللجوء إليها للتسلية فقط، ونذكر منها ما يلي:

معرفة نوع الجنين باستخدام كربونات الصوديوم.

معرفة نوع الجنين من خلال تغير النمط الغذائي، حيث أن الميل لتناول اللحوم، والأجبان، والأطعمة المالحة يدل على الحمل بولد، أما في حال الميل لتناول السكريات والأطعمة الحارة يدل على الحمل ببنت.

غالباً ما تكون هذه الطرق من الخرافات المتعارف عليها في المجتمع في معرفة جنس الجنين مثل لون البول، والطريقة الحسابية، وطريقة التمر لمعرفة نوع الجنين، وغيرها من الخرافات.