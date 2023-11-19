شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن استشاري سعودي يكشف عن نظام غذائي بسيط يعيد بناء الكبد بالكامل بشكل سليم خلال 90 يوماً فقط والان مع التفاصيل الكاملة

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قدم الاستشاري الطبي خالد البرقاوي نصيحة ذات أهمية بالغة للأشخاص الذين يعانون من مرض الكبد الدهني في توجيهاته القيمة، نصح البرقاوي بأهمية اتباع نمط حياة صحي وتغييرات في النظام الغذائي، أشار إلى أهمية التخلص من الأطعمة الدهنية والسكريات المعالجة، وزيادة تناول الأطعمة الطبيعية والمحمصة، بالإضافة إلى الاعتماد على الألياف والماء.

تحدث البرقاوي أيضًا عن ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام، حيث يساهم النشاط البدني في تحسين صحة الكبد وتقليل تراكم الدهون، هذه النصيحة تعكس التركيز على التغييرات النمطية الحيوية لدعم الصحة الكبدية والوقاية من تفاقم مشكلات مرض الكبد الدهني.

نظام غذائي بسيط يعيد بناء الكبد

في مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك، قدّم الاستشاري الطبي خالد البرقاوي نصائح قيّمة حول الحفاظ على صحة الكبد، أكد البرقاوي أن أحد أكثر الأشياء التي تؤثر سلبًا على الكبد هي السموم، خاصة السكريات، مشددًا على أهمية تجنب جميع أنواع السكريات.

وفضّل البرقاوي الابتعاد عن الفواكه والعسل والتمور والحلويات والخبز والزيوت النباتية، مشيرًا إلى ضرورة استبدالها بالسمن البلدي وزيت الزيتون وجوز الهند، نصح أيضًا بتناول الأطعمة المفيدة للكبد مثل نبات الهندباء، حليب الشوك، والخضراوات مثل الخس والجرجير والبقدونس والنعناع والبصل والملفوف.

وأوضح البرقاوي أن اتباع هذا النظام الغذائي لمدة 3 أشهر يمكن أن يعيد بناء الكبد ويسهم في تحسين الصحة العامة، مؤكدًا أن صحة الكبد تلعب دورًا حاسمًا في صحة الجسم بأكمله.