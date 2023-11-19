شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السبب الحقيقي لتوقف مطار دبي وتحويل الرحلات القادمة إليه الى مطارات أخرى والان مع التفاصيل الكاملة

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أكدت مصادر مطار دبي الدولي أن الأحوال الجوية السيئة أثرت بشكل كبير على عمليات الطيران اليوم. ومن جانبها، قامت إدارة المطار باتخاذ إجراءات استباقية، حيث تم تحويل 13 رحلة جوية اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات إلى المطارات المجاورة.

تأثرت سير العمليات في المطار نتيجة للظروف الجوية الغير ملائمة، مما دفع إلى اتخاذ هذه الخطوة لضمان سلامة الركاب وتسهيل وصولهم إلى وجهاتهم المقصودة، يشير هذا التحول إلى حرص إدارة المطار على ضمان استمرارية الخدمات بأمان وفعالية، حتى في ظل التحديات الناتجة عن التغيرات الجوية.

السبب الحقيقي لتوقف مطار دبي

أفادت مطارات دبي بإلغاء ست رحلات مغادرة وتحويل 13 رحلة إلى المطارات القريبة نتيجة التأثيرات السلبية للأحوال الجوية السيئة في مطار دبي الدولي اليوم. وبدءاً من الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت الإمارات، تم توجيه هذه الرحلات المتأثرة إلى المطارات المجاورة.

أكدت مطارات دبي أن هذا القرار اتخذ لضمان سلامة الركاب وتوفير بدائل فعّالة لتأمين استمرارية رحلاتهم، ويعكس هذا الإجراء التزام الإدارة بتقديم خدمات طيران آمنة وموثوقة، حتى في ظل التحديات الناجمة عن تقلبات الطقس.

حثت مطارات دبي المسافرين على اللجوء إلى استخدام وسائل المواصلات العامة، وبالتحديد المترو، لتجنب الازدحام المروري الناتج عن الظروف الجوية السيئة، ونصحت المسافرين بالتحقق من حالة الطرقات وتخطيط وقت إضافي للوصول إلى مطار دبي الدولي، مع التأكيد على أهمية التواصل المباشر مع شركات الطيران للحصول على معلومات حول حالة رحلاتهم.

تأتي هذه التوجيهات في إطار جهود المطار لتوفير تجربة سفر سلسة وآمنة للمسافرين، مع التحذير من التأثيرات المحتملة للأحوال الجوية على الحركة المرورية وجدول الرحلات، يأتي التركيز على استخدام وسائل النقل العامة والتواصل المباشر مع شركات الطيران بهدف تسهيل تنقل المسافرين وتجنب أي تأخير غير متوقع.