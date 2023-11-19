تراند اليوم : بينهم قاض وكاتب عدل وتجار عقار.. تفاصيل الحكم النهائي من المحكمة العليا على 26 متهماً في قضية صكوك الباحة المشبوهة

صحيفة الخليج 365: كشفت صحيفة "عكاظ"، تفاصيل الحكم النهائي على المتهمين في قضية "صكوك الباحة" المشبوهة.

قاضي وكاتب عدل

وقالت الصحيفة أن المحكمة العليا صادقت على حكم محكمة الاستئناف الذي يقضي بالسجن لمدد تصل إلى 70 عاماً على 26 متهماً في قضية صكوك الباحة المشبوهة، بينهم قاضٍ وكاتب عدل سابقَان، وكُتّاب ضبط، وتجار عقار، ومواطنون.

الأحكام والمتهمين

وأوضحت أن الأحكام اكتسبت قطعيتها الموجبة للنفاذ على جميع المتهمين.

الصكوك المشبوهة

الجدير بالذكر أن قضية الصكوك المشبوهة في الباحة بدأت عام 2011 واتُهم فيها عدد من الشخصيات الاعتبارية في الباحة، بينهم قاض وكاتب عدل سابقان، ورجال أعمال.