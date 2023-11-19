شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة أم القُرى توقع عقد شراكة مهنية مع "سري البريطانية" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة أم القرى ممثلة في معهد البحوث والدراسات والخدمات الاستشارية توقيع عقد شراكة مهنية دولية مع جامعة سري البريطانية.

وأشار إلى أن العقد يستهدف تقديم البرامج التدريبية، والخدمات الاستشارية، وخدمات البحث والابتكار والتطوير المهني في قطاع السياحة والضيافة.

تطوير مهارات القدرات البشرية

ويأتي هذا إيمانًا بالدور التعليمي والبحثي الذي تقدمه جامعة أم القرى عبر الشراكة التعاونية مع مختلف القطاعات محليًّا ودوليًّا، بما يحقق أهدافها في تأهيل وتطوير مهارات القدرات البشرية.

ووقع عقد الشراكة من جانب الجامعة عميد المعهد الدكتور محمد بن نايف الشريف، ومن جانب جامعة سري البريطانية عميدة كلية السياحة والضيافة البروفيسورة إيس توسياديا.

تطوير منتجات بحثية ابتكارية

وهدفت الشراكة إلى التعاون في تقديم البرامج التعليمية والتدريبية المتخصصة في مجال السياحة والضيافة، وتقديم البرامج المشتركة في الدراسات العليا والدبلومات المهنية.

هذا بجانب تقديم الدراسات والأبحاث العلمية والاستشارية في ذات المجال؛ وتطوير منتجات بحثية ابتكارية، ومنتجات تقنية تثري المتعلِّمين والمهتمين والمبتكرين.