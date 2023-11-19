شكرا لقرائتكم خبر عن توفير لقاحات فيروس الحزام الناري بتجمع القصيم الصحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن تجمع القصيم الصحي ممثلاً بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب بالقصيم عن توفير لقاحات فيروس الحزام الناري.

وأشار إلى جعلها في متناول جميع المراجعين الراغبين بالحماية من مخاطر ومضاعفات الإصابة به.

فيروس الحزام الناري

وذكر أن فيروس الحزام الناري يصيب شخصًا من كل ثلاثة أشخاص من البالغين خلال فترة حياتهم، مشيراً إلى أن الفيروس يكمن في أكثر من 90% من الفئات العمرية البالغة 50 عاماً فما فوق.

ونوه بأن الأطباء المتخصصين في الأمراض الفيروسية يوصون بأخذ جرعتين من اللقاح للوقاية منه.

وبين التجمع أن مركز القلب بالقصيم يوفر كذلك لقاحات الأنفلونزا الموسمية والبكتيرية العقدية لمراجعي المركز، مبيناً أن عدد المراجعين المستفيدين منها بلغ أكثر من 290 مراجعًا.

لقاحات فيروس الحزام الناري

وأكد حرصة الدائم وسعيه الحثيث على توفير كل متطلبات برامج الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية للمستفيدين.

ودعا تجمع القصيم الصحي مرضى القلب والفئات المستهدفة إلى أخذ هذه اللقاحات المعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، للوقاية من الإصابة بالفيروسات الخطيرة والموسمية التي تتسبب بمتاعب صحية عديدة عند دخولها جسم الإنسان.