شكرا لقرائتكم خبر عن تجنبها فورا ..هذه الأطعمة تؤثر على قدارتك العقلية وتصيب الذاكرة بالضعف .. تعرف عليها ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

يلعب النظام الغذائي في تعزيز صحة الدماغ، وهناك أطعمة بعينها تساهم في تعزيز القدرة على التركيز وتقوية الذاكرة، تساعد في الوقاية من التعرض للعديد من الأمراض، إلا أن هناك مواد غذائية في مقدمتها السكر تضر جدا بالدماغ.

وأوضح الخبراء أن النظام الغذائي غير الصحيح قد يتسبب في ضعف الذاكرة ومشكلات صحية أخرى، ولكن ما هي الأطعمة التي يجب تجنبها أو حتى الحد من تناولها للحفاظ على الوظائف المعرفية للدماغ، وفق ما جاء في "روسيا اليوم" نقلا عن "نوفوستي".

السكريات تضر الدماغ

أكد الدكتور ديميتار مارينوف، خبير التغذية البلغاري،أن السبب الرئيسي لضعف عمل الدماغ، هو الإفراط في تناول السكريات، موضحًا أن عمل الدماغ يعتمد بدرجة كبيرة على مستوى السكر في الدم، وذلك لأنه يؤثر في الأنسولين الذي ينظم وصول الأحماض الأمينية إلى الدماغ، وهي المسؤولة عن إنتاج الميلاتونين، ولكن مع ارتفاع مستوى السكر بشكل كبير في الدم قد يسبب غيبوبة.

وأضاف مارينوف، لا يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا، لأنه قد يتسبب في ضعف القدرات المعرفية، وحتى فقدان الوعي لفترات قصيرة.

وأشارت الدكتورة إليزابيث وارد، إلى أهمية الانتباه إلى مستوى فيتامين B12 وهو من الفيتامينات المفيدة لحماية الخلايا العصبية، موضحة أن من أعراض نقص ذلك الفيتامين ضعف الذاكرة والاكتئاب، وقد يتسبب ذلك في التأثير على الجهاز العصبي.وأكدت أن النباتيين أي الأشخاص التي تتجنب تناول أطعمة ذات أصل حيواني، يعانون من نقص فيتامين B12 وخاصة الذين عمرهم 50 سنة وأكثر.

الدهون أيضًا تضر صحة الدماغ

وأضافت الدكتورة ساندرا الحاج، أن الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الدهون المشبعة، أيضًا تضر بصحة الدماغ، وذلك لأنها تضعف القدرات المعرفية، وكذلك تؤثر على الصحة العقلية خاصة لمن يعاني من أمراض نفسية، مضيفة أنها تزيد من التهيج والاكتئاب.

تنظيم الوجبات يفيد صحة الدماغ

وشددت الدكتورة ليز فايوسنيك، على أهمية تنظيم وجبات الطعام، موضحة أن الدماغ تعاني في حال البقاء لفترة طويلة بدون طعام، ويضطر الجسم في تلك الحالة إلى تعويض نقص الجلوكوز من احتياطاته، ما يتسبب في فقدان الطاقة وعدم القدرة في التركيز.

ونصحت فايوسنيك بتناول وجبة الفطور خلال ساعة بعد الاستيقاظ، ثم تناول وجبة كل 3 : 4 ساعات، وشددت على تجنب التركيز على أشياء أخرى خلال تناول الطعام، لأن ذلك يؤدي إلى الإفراط في تناوله.