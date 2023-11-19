شكرا لمتابعة خبر عن ‏سقوط جدار جراء الرياح القوية في الرياض..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تعرض ساتر وجدار في حي الياسمين في الرياض بسبب الرياح القوية والأمطار التي شهدتها العاصمة.

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني، نبهت إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، ابتداءً من اليوم السبت حتى الثلاثاء المقبل، داعية إلى الحيطة والحذر وضـرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هطول الأمطار والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها، والالتزام بالتعليمات المُعلَنة عَبْر وسائل الإعلام المختلفة.