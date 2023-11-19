تراند اليوم : لأول مرة.. علماء بريطانيون يطورون علاجا يوقف تطور مرض الكبد القاتل

ترجمة حصرية: طوّر علماء بريطانيون علاجًا يمكن أن يوقف تطور مرض الكبد القاتل.

الوجبات الغذائية الدهنية

ويعد هذا العلاج المتطور هو الأول من نوعه في علاج تليف الكبد، وتندب أنسجة الكبد الناجم عن الإفراط في شرب الخمر، والوجبات الغذائية الدهنية والالتهابات طويلة الأمد الناجمة عن فيروسات التهاب الكبد B وC.

خلايا بيضاء

ويتضمن العلاج، الذي تم تطويره في جامعة إدنبره، أخذ عينة دم من المريض واستخراج خلايا بيضاء تسمى الخلايا الوحيدة. هذه هي الخلايا المقاومة للعدوى والتي تعيش عادة في الدم لبضعة أيام، ثم تهاجر إلى أنسجة الجسم لتتحول إلى خلايا بلاعمية – خلايا قادرة على إصلاح الأنسجة التالفة، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

الخلايا البلعمية

واستخدم الباحثون الخلايا الوحيدة لإنتاج الخلايا البلعمية بكميات كبيرة في المختبر، ثم حقنوها في كبد المريض.

تليف الكبد

ويعتقد الخبراء أن المرضى الذين يعانون من تليف الكبد الحاد ينتجون عددًا أقل من الخلايا البلعمية الفعالة بسبب الضرر الذي سببه المرض

أمراض الكبد

الجدير بالذكر يموت أكثر من 10 آلاف شخص سنويا في المملكة المتحدة بسبب أمراض الكبد، وارتفعت الوفيات المبكرة بنسبة تزيد عن 60 في المائة في العقدين الماضيين.