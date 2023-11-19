تراند اليوم : شاهد: الفنانة " إليسا" تشعل حماس الجمهور على مسرح "محمد عبده" ضمن فعاليات موسم الرياض

صحيفة الخليج 365: أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، أمس السبت، حفلها الغنائي على مسرح محمد عبده ضمن فعاليات موسم الرياض.

وظهرت إليسا ترتدي فستانا قصيرا باللون البيج مقارب للون البشرة، وكان مطرزا ويلمع بشكل ملحوظ على المسرح.

وتفاعل الجمهور مع إليسا بشكل ملحوظ خلال الحفل فكان الحضور يكمل الأغاني ويصفق لها بحماسة أثناء الغناء.

الجدير بالذكر المملكة تتمتع حاليا بإجازة نهاية الفصل الدراسي الأول، فيما تستقبل مدينة الرياض حاليا الزوار من جميع المناطق لحضور فعاليات موسم الرياض، وهو المهرجان السنوي الذي يقام في فصل الشتاء من كل عام.