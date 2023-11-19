شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة نوعين من نباتات البيئة الأصلية بمحمية الملك عبد العزيز والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية فعالية لزراعة 1000 شتلة في روضة الخفس الشمالية تحت شعار "لتنمو".

جاء ذلك بمشاركة متطوعين ومتطوعات من أفراد المجتمع المحلي والجمعيات البيئية والتطوعية.

زراعة 1000 شتلة في روضة الخفس الشمالي

وركزت من خلالها على زراعة نوعين من نباتات البيئة الأصلية للمحمية، وهما: "السدر" و"الطلح".

وتهدف الفعالية إلى تحفيز الأجيال الشابة على التطوع البيئي، وعلى تنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر بين أفراد المجتمع.

أيضا تستهدف ضمان المحافظة على الثروات الطبيعية والتراثية، واستدامتها لأجيال الحاضر والمستقبل، واستعادة التوزان البيئي فيها وفق أفضل الممارسات الدولية.

المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030

وتسهم هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية، من خلال الفعاليات الزراعية التطوعية في رفع حس مسؤولية المتطوعين والمتطوعات تجاه بيئة المحمية وتنميتها.

هذا بالإضافة إلى تحقيق المستهدفات البيئية لرؤية المملكة 2030 ومبادرة "السعودية الخضراء"، إضافةً إلى المستهدفات الإستراتيجية لعام 2030 للمحميات الملكية، الهادفة إلى زراعة 80 مليون شجرة.