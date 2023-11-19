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تسريبات هلالية جديدة تشعل المملكة عن عودة نيمار

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فضّل الإعلامي الرياضي أحمد العجلان الكشف عن موعد عودة النجم البرازيلي “نيمار” لنادي الهلال وللعب في صفوفه.

تسريبات هلالية جديدة تشعل المملكة عن عودة نيمار

أكد الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة إكس أن نجم الهلال البرازيلي “نيمار” من المتوقع عودته إلى الرياض في نهاية شهر يناير المقبل.

يأتي ذلك بعد إكماله جزءًا من فترة تأهيله في البرازيل، حيث سيستكمل باقي فترة التأهيل في الرياض. يتزامن عودته مع نهاية فترة التوقف التي ستحدث خلال كأس آسيا في يناير المقبل.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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