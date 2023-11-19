شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريبات هلالية جديدة تشعل المملكة عن عودة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة

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فضّل الإعلامي الرياضي أحمد العجلان الكشف عن موعد عودة النجم البرازيلي “نيمار” لنادي الهلال وللعب في صفوفه.

تسريبات هلالية جديدة تشعل المملكة عن عودة نيمار

أكد الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة إكس أن نجم الهلال البرازيلي “نيمار” من المتوقع عودته إلى الرياض في نهاية شهر يناير المقبل.

يأتي ذلك بعد إكماله جزءًا من فترة تأهيله في البرازيل، حيث سيستكمل باقي فترة التأهيل في الرياض. يتزامن عودته مع نهاية فترة التوقف التي ستحدث خلال كأس آسيا في يناير المقبل.