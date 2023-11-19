انت الان تتابع إبعادها عن مجرى السيل.. "الإرشاد الزراعي": 4 نصائح للنحالين عند هطول الأمطار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 6:05 صباحاً

وجّه الإرشاد الزراعي عددًا من النصائح للنحالين مشددًا على ضرورة اتباعها عند هطول الأمطار. وأكد ضرورة إبعاد الخلايا عن بطون الأودية ومجاري السيول، وتقريبها من بعضها وترتيبها على هيئة صفوف وحمايتها من الرياح السائدة. وأضاف الإرشاد الزراعي في فيديو على حسابه في منصة "إكس" أن النصيحة الرابعة تتمثل في إمالة الخلايا للأمام قليلا لمنع نفاذ مياه الأمطار إلى داخلها.

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