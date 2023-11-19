انت الان تتابع بقيمة أكثر من 113 مليون ريال.. "أمانة جازان" تطرح 13 حديقة وملعبًا للخصخصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 8:30 صباحاً

بدأت أمانة منطقة جازان خصخصة 13 حديقة وملعب كرة قدم، بعد تسليم تلك المشروعات للمستثمرين ورواد الأعمال بعدد من محافظات المنطقة. وأوضحت الأمانة أن خصخصة الحدائق والملاعب تشمل تحويلها إلى شركات متخصصة في إدارة وتشغيل المساحات العامة، بمبلغ 5 ملايين ريال سنويًّا وبقيمة إجمالية للعقود بأكثر من 113 مليون ريال. وأكدت الأمانة أن الفرص الاستثمارية تأتي امتدادًا لجهودها في تطوير منظومة الاستثمارات وتنمية الإيرادات وتعزيز عناصر جودة الحياة بالمنطقة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030م، من خلال إشراك القطاع الخاص بالتنمية وتحقيق مفهوم الاستدامة المالية وخصخصة الأعمال. ودعت أمانة منطقة جازان المستثمرين ورواد الأعمال الراغبين في الاستثمار إلى الاطلاع على تفاصيل الفرص الاستثمارية عبر البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي "فرص" بكل سهولة للمشاركة في الفرص الاستثمارية.

كانت هذه تفاصيل خبر بقيمة أكثر من 113 مليون ريال.. "أمانة جازان" تطرح 13 حديقة وملعبًا للخصخصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.