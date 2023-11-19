انت الان تتابع بينها الرياض.. أمطار غزيرة بـ 3 مناطق والإنذار "أحمر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 8:32 صباحاً

رفع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، درجة الإنذار إلى اللون الأحمر في منطقتَي الرياض والقصيم، متوقعًا هطول أمطارٍ غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية. وأوضح المركز أن بداية فترة الإنذار في الرياض من الواحدة ظهر اليوم الأحد حتى التاسعة من صباح غد الإثنين، بالدوادمي وعفيف والرين والقويعية، فيما تستمر الحالة بالقصيم حتى العاشرة من مساء اليوم بالأسياح والبدائع والبكيرية والثامرية والشماسية والعمار والمذنب وبريدة وعنيزة وعيون الجواء، والخبراء والرس والفوارة والنبهانية ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور. وكان "الأرصاد" قد أكد صباح اليوم على حالة مماثلة بمنطقة المدينة المنوّرة في وادي الفرع والحناكية والمهد. وتوقّع "الأرصاد" أن تشهد تلك الفترة، سقوط أمطار غزيرة، تتضمن تأثيرات مصاحبة من: رياح شديدة السرعة وانعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.

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