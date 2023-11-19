فتش عن بكتيريا الحمّى المالطية.. استبدال 3 صمامات قلبية ينهي معاناة عشريني بالمدينة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 19 نوفمبر 2023, 8:35 صباحاً

تمكّن الفريق الجراحي بمركز أمراض وجراحة القلب، عضو تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، من إنهاء معاناة مريض في العقد الثالث من عمره يعاني تهتك ثلاثة صمامات قلبية بسبب التهاب مزمن سبّبته البكتيريا المسبّبة للحمّى المالطية. وأوضح التجمُّع الصحي، أن التشخيص المبدئي للمريض بيّن تدهور حالته الصحية المصحوبة بضعف جسدي عام أدى إلى عدم مقدرته على القيام بأبسط مجهود ممكن مع فقده نسبة كبيرة من وزنه. ونوّه التجمُّع الصحي، إلى أنه بعد تشخيص المريض عن طريق الأشعة التلفزيونية للقلب، تبيّن وجود تهتك ثلاثة صمامات قلبية، إضافة إلى وجود فقدان القلب لنصف كفاءته لضخ الدم إلى كافة أجزاء الجسم. وبعد دراسة الحالة من قِبَل الفريق الطبي بالمركز؛ تَقرر عمل عملية جراحية تكللت بنجاح حيث تم استبدال وإصلاح الصمامات الثلاثة وغادر المريض وهو بصحة جيدة. يُذكر أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنوّرة أجرى 238 عملية قلب مفتوح خلال الربع الثالث من العام الميلادي الجاري، بينما أجرى 1833 قسطرة قلبية خلال الفترة ذاتها.

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